Chiaiano, ruba la palina di una fermata dell'autobus e la carica sull'auto

A Chiaiano, nei pressi della stazione della metro, un uomo ha rubato una palina di una fermata dell'autobus, caricandola sulla propria auto parcheggiata sul marciapiede. La denuncia arriva dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

«Assurdo, davvero. Abbiamo sporto denuncia alla polizia municipale e abbiamo inviato una segnalazione all’Anm per chiedere il ripristino della fermata. Stiamo cercando anche di capire se l’uomo abbia divelto egli stesso la palina per portarsela via o se l’abbia trovata già staccata dal suolo. Siamo oramai circondati da barbari che saccheggiano e devastano il territorio rendendo la vita delle persone perbene insostenibile», ha commentato Borrelli.