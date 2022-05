Chiaiano, parcheggiatore abusivo denunciato: auto anche in curva

In cima a delle scale dà istruzioni, gesticolando con le mani, per far parcheggiare le auto, anche in curva. Poi attende, sempre in cima alle scale, che gli automobilisti portino a termine le manovre di parcheggio e scendano dalle vetture per poi porgere la mano nella quale riceverà un compenso in danaro. È la scena dell’attività giornaliera di un parcheggiatore abusivo filmata da un cittadino, che ha denunciato la questione al consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, a Chiaiano nei presso della stazione metro.

«Abbiamo inoltrato la segnalazione alla polizia municipale alla quale abbiamo chiesto di intervenire. Gli abusivi della sosta, molto spesso manovrati dai clan, hanno occupato militarmente i posti più strategici del territorio in modo da mettere su un business d’oro che va a rimpinguare le casse della camorra. Servono ora interventi decisi, attendiamo con ansia che il super daspo previsto dal Comune entri in vigore quanto prima e ci auguriamo che il parlamento approvi quanto prima una norma che consenta l'arresto di questi delinquenti della sosta», ha commentato Borrelli.