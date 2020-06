Giovedì 25 giugno, a partire dalle 9, nella parte antistante l’ufficio postale Napoli 69 di Chiaiano, in corso Chiaiano, si svolgerà una pacifica manifestazione di protesta contro la mancata apertura pomeridiana. Ovviamente il sit-in osserverà le disposizioni ministeriali in merito al distanziamento sociale.



La mancata apertura pomeridiana dell’ufficio postale di Chiaiano sta creando numerosi problemi agli utenti non solo del quartiere, ma anche a quelli di Marano, Mugnano e della zona ospedaliera e agli stessi operatori dell’azienda. Da circa un anno manca, inoltre, il direttore di agenzia. Ma non è tutto. Il comitato dei cittadini di Chiaiano intende sollecitare l’attenzione contro il taglio di circa 150 operatori in tutti gli sportelli di Napoli che comporta lunghe file e conseguenti rischi sanitari a causa degli assembramenti.



«Rivendichiamo gli stessi diritti del Centro Nord - spiega Carlo Migliaccio, presidente del comitato promotore - dove il management delle Poste ha investito molte risorse per la rete delle agenzie e degli operatori nonostante la tradizionale preferenza che i cittadini del Mezzogiorno manifestano per i servizi postali. Ci rammarica anche il fatto che la petizione con più di mille firme che ci è costata una settimana di lavoro sia stata ignorata dalla dirigenza delle Poste».



