Sabato 19 Ottobre 2019, 11:38 - Ultimo aggiornamento: 19-10-2019 11:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli agenti del commissariato Chiaiano, su segnalazione della centrale operativa, sono intervenuti nei pressi di via Scaglione poiché un uomo, a bordo della propria auto, aveva minacciato un altro guidatore in seguito a un diverbio per motivi di viabilità.I poliziotti hanno intercettato la vettura e controllato il guidatore rinvenendo nel veicolo un tirapugni in ferro, un coltello pieghevole in acciaio e una mazza da baseball in ferro.L’uomo, 35enne napoletano, è stato denunciato per minacce gravi e porto di armi od oggetti atti ad offendere.