Chiama i carabinieri per far valere le sue ragioni ma è ai domiciliari: arrestato per evasione

Ai domiciliari in un’abitazione di Giugliano in Campania, F.P. – 42enne già noto alle ffoo – è stato arrestato per evasione dai carabinieri della stazione di Posillipo.



Ha raggiunto uno studio legale di via Petrarca e contestato al suo avvocato civilista la cattiva gestione di una pratica di risarcimento danni, relativa a un incidente in cui era stato coinvolto. La discussione è degenerata e il 42enne ha addirittura minacciato di morte il legale. Intervenuti su richiesta dello stesso arrestato che chiedeva “giustizia”, i militari hanno bloccato il 42enne ricollocandolo nuovamente ai domiciliari in attesa di giudizio © RIPRODUZIONE RISERVATA