Chiara Ferragni e la pizza, l'invito speciale di Puok: «Vieni a mangiare a Napoli con me»

Martedì 18 Settembre 2018, 15:44 - Ultimo aggiornamento: 18-09-2018 16:13

«Chiarè belli sti bruschette, vieni a Napoli ti porto a mangià io due o tre pizze serie». A scrivere Egidio Cerrone, in arte Puokemed, il re dell’hamburger napoletano, ormai star della cucina partenopea. Il commento è apparso a corredo di una foto pubblicata da Chiara Ferragni su Instagram. Nello scatto la fashion blogger viene immortalata insieme alla sorella Valentina mentre gusta una pizza in un ristorante di Cremona. Tra i tanti commenti sarcastici sulla qualità della pizza, la risposta del food blogger napoletano non si è fatta attendere. Il commento ha scatenato l’ilarità di tantissimi utenti del social network che hanno spalleggiato Puok esortando la Ferragni a venire a Napoli per assaggiare la pizza nostrana. «Accetta l’invito di Egidio, ti portiamo a fare un giro di pizze degne di tale nome», scrive qualcuno, «Ascoltalo Chiara! A’ pizza è roba seria e Egidio se ne intande», scrive un altro utente. E ancora Cerrone: «Chiara Ferragni ti dico solo una cosa: Braciola di cotica». Egidio rincara quindi la dose pubblicando sul suo profilo social una foto in cui regge un ruoto di rigatoni con melanzane fritte, carne macinata, sugo e provola. «Chiara Ferragni molla le bruschette, vieni a mangiare con me».Viene poi ironicamente chiamato in gioco anche il neo sposo della fashion blogger: «Abbi Fedez ti faccio arrigriare e quando te ne vai ti metti a piangere». Accetterà l'invito?