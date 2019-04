Chiara, 16 anni e la passione per la boxe: «Così difendo le mie amiche dai bulli di Napoli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 30 Aprile 2019, 11:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per il suo talento sportivo Chiara Saraiello sarà premiata dal sindaco Luigi de Magistris il prossimo 8 maggio. Lei che, a 16 anni appena compiuti, è ancora una ragazza acqua e sapone di uno dei rioni più antichi della città. Ma che sa il fatto suo, tanto che difende le amiche e le compagne di scuola dai bulli. Anche se a vederla, nonostante l'altezza e il fisico atletico, non sembrerebbe far male a una mosca come si suol dire. «È vero - ammette - ma quando esco con le amiche loro si sentono più sicure se qualcuno le avvicina per infastidirle. In fondo non c'è da avere paura perché il bullo è solo un vigliacco che se la prende con i più deboli». Chiara è un'eccellenza del Rione Sanità, dove è nata e vive con la famiglia. Sedici anni, un metro e 73 centimetri di altezza per 75 chili, è una pugilessa ed ha appena portato a casa un titolo importante: quello di campionessa italiana nella categoria juniores 75kg. Nella casa di piazzetta San Severo a Capodimonte è un clima di festa, da quando la ragazza ha ottenuto l'oro ai campionati che si sono disputati dal 15 al 17 marzo a Roccaforte Mondovì (Cuneo). Qui Saraiello ha sbaragliato la concorrenza puntando a un'altra tappa importante, la formazione della Nazionale.