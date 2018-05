Napoli, incendio al pub al centro storico: malfunzionamento del locale cucine

Giovedì 10 Maggio 2018, 17:07 - Ultimo aggiornamento: 10-05-2018 17:07

Sembrerebbero essere finalmente note le ragioni dell’incendio che ieri ha interessato il pub “Il Viaggiatore” in via Cisterna dell’Olio nel cuore del centro storico di Napoli. A generare le fiamme infatti, come riferisce il consigliere della II Municipalità Pino De Stasio, sarebbe stato un mal funzionamento del locale cucine in cui si è sviluppato un cortocircuito che ha innescato il rogo.Nei prossimi giorni dovrebbero proseguire i lavori di pulizia dei locali e di messa in sicurezza degli stessi. Attualmente comunque, non si riscontrano problemi all’interno della casa sovrastante interessata dal rogo.