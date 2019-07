Chiavi alterate, grimaldelli e guanti di lana: fermati due uomini col kit dello scasso nel Napoletano

Domenica 28 Luglio 2019, 10:59

Gli agenti del commissariato di Torre del Greco hanno denunciato due napoletani di 62 e 61 anni per e possesso ingiustificato di chiavi presumibilmente alterate.I poliziotti hanno notato, nei pressi di via Balzano, accanto a due motocicli parcheggiati, due uomini a loro noti, i quali, alla vista della volante, hanno cercato di allontanarsi.Gli agenti hanno bloccato i due e hanno rinvenuto una serie di chiavi alterate, grimaldelli, guanti di lana ed altri arnesi atti a compiere furti in appartamento.I due sono stati denunciati e tutto il materiale è stato sequestrato.