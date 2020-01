Chiede l'elemosina con la bimba piccola davanti al bar, mamma denunciata a Napoli

Gli agenti dell'unità operativa per la tutela emergenze sociali e minori hanno sorpreso una giovane donna, seduta a terra davanti a un bar che chiedeva l’elemosina con una bimba molto piccola che si aggirava da sola tra i passanti.



La donna, avvicinata dagli agenti con le opportune cautele, risultava essere priva sia di documenti atti alla sua identificazione che al reale accertamento di genitorialità sulla piccola e pertanto entrambe venivano condotte presso gli uffici.



Dopo aver constatato le buone condizioni fisiche della bimba, sono state avviate le verifiche di rito tese all’identificazione della donna e alla conferma delle dichiarazioni rese in merito alla piccola.



La donna, che già nel 2016 era stata denunciata dagli agenti del reparto per il medesimo reato, è stata nuovamente denunciata per sfruttamento di minori in accattonaggio e diffidata dal proseguire nell’attività illecita. © RIPRODUZIONE RISERVATA