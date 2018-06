Martedì 19 Giugno 2018, 11:00 - Ultimo aggiornamento: 19-06-2018 11:00

NAPOLI - Fino a 10 euro per guardare il panorama a Posillipo. E’ l’ultima trovata dei parcheggiatori abusivi. La denuncia è del Consigliere Regionale de Verdi Francesco Borrelli che ormai da tempo porta avanti la battaglia contro gli abusivi a Napoli.«Per nascondere un’attività illecita - dichiara Borrelli - ne mettono in piedi un’altra che, secondo loro, sarebbe legale e costringono gli automobilisti a pagare fino a 10 euro per poter parcheggiare anche se solo per pochi minuti, il tempo di vedere la bellezza di Napoli dalla collina di Posillipo». La segnalazione è arrivata da alcuni cittadini alla pagina facebook «io odio i parcheggiatori abusivi» creata da Borrelli insieme al Consigliere Comunale Marco Gaudino.La vicenda si sviluppa in due fasi, stando alla segnalazioni della pagina facebook: «ci sono due o tre parcheggiatori abusivi che, non appena arriva un’auto, si avvicinano per vendere lanterne cinesi al costo di 5 euro, una somma che va ad aggiungersi ai 5 euro che bisogna pagare per lasciare la macchina», ha spiegato Borrelli per il quale «in questo modo, quando arrivano controlli della polizia municipale o di altre forze dell’ordine, si giustificano dicendo che loro vendono lanterne cinesi e non sono parcheggiatori abusivi”.