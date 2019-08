Napoli, addio a Piazza Mercato e Sant'Eligio Maggiore: topi morti, rifiuti e graffiti selvaggi

Martedì 27 Agosto 2019, 15:45

Quando nel 1270 fu posta la prima pietra per la chiesa di Sant'Eligio Maggiore, a Campo del Moricino - oggi piazza Mercato - Corradino di Svevia era stato decapitato da circa due anni. La chiesa fu commissionata da tre nobili francesi al seguito di Carlo I d'Angiò probabilmente anche per espiare la colpa di aver ucciso l'ultimo discendente della dinastia reale spodestata pochi anni prima. Le maestranze e gli scalpellini venuti in massa dalla Francia per lavorare nella capitale del nuovo regno angioino non avrebbero mai immaginato che, oltre settecento anni dopo, la chiesa edificata in uno dei luoghi più ricchi di storia della città sarebbe diventata un ricettacolo di rifiuti e un ricovero per senza fissa dimora.A pochi metri dall'ingresso della chiesa angioina un enorme topo morto, schiacciato più e più volte dalle auto e dagli scooter che transitano in zona, fa il pari con i cadaveri di alcuni piccioni abbandonati tra i rifiuti che si stanno accumulando nel piccolo slargo dove, fino a qualche mese fa, un senza fissa dimora aveva creato la sua "residenza" fatta di pezzi di legno e cartoni. Uno schiaffo tremendo alla storia, alla cultura, alla tradizione ed anche alle velleità turistiche di Napoli. I pochi visitatori stranieri che si fermano ad ammirare il complesso di Sant'Eligio restano senza parole di fronte all'attuale stato di degrado figlio del disinteresse delle istituzioni da un lato e dell'inciviltà di alcuni residenti dall'altro. Gli enormi mucchi di erbacce incolte che circondano i marciapiedi, inoltre, testimonano come ormai da mesi in zona manchi un servizio di spazzamento adeguato da parte di Asìa.Il degrado di piazza Mercato e delle varie testimonanze dell'importanza storica del luogo - a cominciare dalla chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato edificata nel luogo dove, secondo la tradizione, fu decapitato il giovane Hohenstaufen - è cominciato paradossalmente proprio con i lavori di riqualificazione. Lo stop ai cantieri, che dovrebbero ripartire tra qualche settimana, è finito più volte nel mirino delle critiche dei residenti e, soprattutto, dei commercianti danneggiati dall'azzeramento dei flussi di visitatori. Impensabile che in queste condizioni a piazza Mercato possa ripartire anche il turismo. I pochissimi bed and breakfast della zona "dirottano" i turisti in altre zone del centro storico sicuramente meglio manutenute ma forse meno ricche di storia.«Sono mesi che segnaliamo ad Asìa questa assurda situazione - spiega il presidente dell'Associazione Gioventù Cattolica Gianfranco Wurzburger - senza ricevere alcuna risposta. L'incivilità dei cittadini è un fattore importante, ma l'incivilità di chi passa, guarda e non interviente è probabilmente ancora più grave. La chiesa di Sant'Eligio è una importantissima testimonianza del passato, non si può consentire che muoia soffocata dalla monnezza. Con il gran caldo di questi giorni - prosegue ancora Wurzburger - le carogne di animali morti in strada rappresentano un fattore di rischio igienico sanitario che non va assolutamente trascurato».