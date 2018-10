Lunedì 8 Ottobre 2018, 11:47

È stato celebrato ieri a Napoli il primo battesimo della Chiesa evangelica su una spiaggia pubblica. Il rito si è svolto sulla porzione dell'arenile della Rotonda Diaz, il cosiddetto «Lido Mappatella», ieri al tramonto. «Il Comune - si legge in una nota - si prefigge di offrire una totale fruizione degli arenili cittadini, destinati quindi non solo alla balneazione. La possibilità di celebrare battesimi, a costo zero, sugli arenili cittadini, rappresenta l'inizio dello sviluppo della nostra visione strategica delle spiagge come bene comune, da utilizzare tutto l'anno, dall'alba al tramonto».Tale opportunità potrà essere richiesta con una mail da indirizzare a «delega.mare comune. napoli.it» ai fini della sua realizzazione. Sarà cura del Comune di Napoli coordinare l'intero iter procedurale. «Esordire con il primo battesimo in spiaggia a Napoli è di buon auspicio per l'apertura della seconda edizione degli Stati Generali del Mare 2018», dichiara la delegata al Mare del Comune di Napoli, Daniela Villani. «Tanti cittadini avranno sognato la possibilità di poter celebrare una cerimonia battesimale in riva al mare, oggi a Napoli è diventata realtà», conclude.