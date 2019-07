Chirurgia oculistica, il napoletano Iovino nel prestigioso Medical Center di Tel Aviv

Venerdì 5 Luglio 2019, 22:10

E a chi gli chiede: fuga di cervelli? “No, occasioni di incontro e crescita per la conoscenza e le capacità chirurgiche”Una laurea con lode e menzione alla Federico II, un specializzazione col massimo dei voti, quindi un grant dalla società Euretina (European Society of Retina Specialists), una borsa di Studio a Los Angeles, ed ora il suo ingresso nell’autorevole comunità medico-scientifica del Department of Ophthalmology del Sourasky Tel Aviv Medical Center diretto dalla prof.ssa Anat loewenstein.Un ulteriore prestigioso riconoscimento, dunque, per Claudio Iovino, 30 anni, brillante olfatmologo napoletano, formatosi nella scuola oculistica federiciana del professor Giovanni Cennamo, suo mentore. “Una scuola di eccellenza - sottolinea - che mi ha dato tutti gli strumenti per poter oggi essere competitivo nella comunità scientifica internazionale”.Un percorso poi proseguito, anche qui col massimo dei voti, nella insigne scuola di specializzazione di olfatmologia di Cagliari laddove, sotto la guida del professor Enrico Peiretti, ha potuto firmare numerosi lavori che ha poi potuto divulgare in giro per il mondo, quindi la borsa di studio che lo ha portato per diversi mesi in California, nella prestigiosa Università di Los Angeles, per approfondire le sue conoscenze sulla retina medica e dove entra in contatto con il prof. David Sarraf, uno dei massimi esperti di retina al mondo, con il quale intraprende numerosi progetti di ricerca internazionali, che hanno segnato in modo significativo la sua carriera professionale.“Sono stati anni in cui ho coltivato le mie due grandi passioni: la ricerca e la chirurgia”.Ora vive a Te Aviv: “In questa città - afferma - rivedo molto della mia Napoli: è così viva e piena di giovani! Qui come a Los Angeles, si punta sull’eccellenza”.“Non parlerei di fuga di cervelli – tieni a precisare -, perché in realtà queste esperienze lavorative sono una grande occasione di scambio di idee e ricerche”.“Qualche giorno fa ero a Parigi per un convegno internazionale e mai come in quella occasione mi sono convinto di come sia fondamentale il confronto costante con altre eccellenze per incrementare conoscenze e capacità chirurgiche”.“Ovviamente - confessa - mi manca Napoli ma soprattutto mia moglie e mio figlio che però tra poco mi raggiungeranno e Tel Aviv”.