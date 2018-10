Chirurgo con patente sospesa travolse giovane: tornerà in cella

Domenica 7 Ottobre 2018, 12:51

Un colpo di sonno o una distrazione causarono il tragico incidente in cui perse la vita un giovane della Napoli bene. L'autista, però, era alla guida nonostante la patente gli fosse stata sospesa tre settimane prima e l'alcoltest rivelò che era quantomeno brillo, come l'altro guidatore. Per questo, dopo sette anni e mezzo, anche la Corte di Cassazione ha confermato la condanna a cinque anni e nove mesi di carcere per Emanuele Spera, oggi 40enne, chirurgo di Castellammare e figlio d'arte, con il padre Catello tra i più apprezzati professionisti della città delle acque. Gli ermellini hanno rigettato il ricorso presentato dalla difesa di Spera, confermando di fatto la sentenza di primo grado passata indenne anche in Appello.LA SEQUENZANessuno sconto, nessuna revisione. Andrea Chiappetta, appena 24 anni, perse la vita in quel tragico impatto. Suo padre Stefano, magistrato napoletano e oggi presidente della terza sezione civile in Corte di Appello a Napoli, all'epoca dei fatti era presidente di sezione civile al tribunale di Torre Annunziata. Era il marzo 2011, quando la Toyota Rav 4 di Spera in viaggio verso Castellammare e la Fiat 500 a bordo della quale tornavano a Napoli Chiappetta e due amici si scontrarono sul raccordo tra la città stabiese e l'autostrada. Quella sera avevano bevuto tutti e le auto viaggiavano a velocità sostenute: se da un lato ci fu distrazione, dall'altro probabilmente non ci furono i riflessi giusti per provare ad evitare l'impatto. Ad avere la peggio furono i tre giovanissimi napoletani: Andrea morì sul colpo, gli altri due gravemente feriti.L'ALCOLTESTSpera, invece, riportò lievi ferite. Si sottopose a tutti i controlli, venne fuori il tasso di alcool troppo alto e, soprattutto, quel dettaglio non da poco: la patente gli era stata sospesa poche settimane prima. Per omicidio colposo finì in carcere pochi giorni dopo e, nel giro di quarantotto ore, ai domiciliari. Adesso, nel momento in cui la condanna sarà esecutiva, il chirurgo tornerà in cella a scontare la pena. Nel frattempo in sede civile l'assicurazione ha coperto danni per oltre un milione di euro, provando a rivalersi proprio su Spera, ottenendo però una bocciatura dai giudici.