Nola, sabato l'incontro con il vescovo Marino sul mondo del lavoro

Sindaci e mondo del lavoro saranno i protagonisti del secondo di diversi forum che la Chiesa di Nola ha scelto di promuovere per ascoltare il territorio durante il cammino sinodale avviato lo scorso ottobre. Sabato 26 febbraio, dalle 18 alle 19.30, presso il palazzo vescovile di Nola, il vescovo Francesco Marino e l'equipe diocesana, che coordina le tappe del percorso, incontreranno i primi cittadini del territorio diocesano e esponenti del mondo del lavoro.

APPROFONDIMENTI IL PERCORSO «Per una economia umana», la sfida della diocesi di Nola... I GIOVANI E LA FEDE Nola, gli adulti all'ascolto dei ragazzi: «Diamo sapore... L'APPUNTAMENTO Nola, i giovani della diocesi per la Giornata della gioventù...

«Come l'incontro con i ragazzi tenutosi a dicembre presso il seminario vescovile, anche questo secondo forum è pensato come un momento di ascolto - spiega l'equipe sinodale diocesana - Il tema dell'essere compagni di viaggio sarà al centro del dialogo: la Chiesa prova quotidianamente a farsi compagna di viaggio degli uomini e delle donne di questo territorio, camminando con loro sulla stessa strada, fianco a fianco, per accogliere e condividere speranze e difficoltà. Ci piacerebbe ascoltare come questa compagnia è percepita nei diversi ambiti lavorativi, come è percepita nell'impegno per la cura del bene comune». Sul sito diocesano disponibile una presentazione del cammino sinodale diocesano finora svoltosi.