Chiude per un mese la seggiovia di Anacapri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Capri - E’ l’ora del riposo invernale anche per la seggiovia di Anacapri. Da domani 10 gennaio 2020 si ferma i’impianto più amato dai turisti che arrivano sull’isola di Capri. Riaprirà a metà febbraio dopo essere stato sottoposto a manutenzione ordinaria dalla Sacmif Engineering.Lo stop è stato annunciato dal Comune di Anacapri con un comunicato pubblicato sulla pagina facebook istituzionale. L’impianto nel 2020 compie settanta anni; è stato inaugurato nel 1950 e venti anni fa è stato oggetto di un processo di restyling.La seggiovia avvia il suo servizio ininterrotto ogni giorno alle 9 per fermarsi al calar del sole e con i suoi 156 seggiolini risale Monte Solaro e fra cielo e mare porta i turisti sul tetto dell’isola, in un luogo di straordinaria bellezza e natura incontaminata dove ci sono anche i resti delle ville imperiali di Cesare e Tiberio.