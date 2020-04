LEGGI ANCHE

Chiudi la finestra al. È questo lo slogan della proposta di beneficenza lanciata dall’impresa campana del comparto edile «Finestre e soluzioni» all'azienda ospedaliera dei, per dare un contributo nella lotta al. Nonostante la crisi economica che ha investito il settore, la «Finestre e soluzioni», con sede a Ottaviano, sceglie di essere parte attiva nella battaglia contro Covid-19 sostenendo economicamente il sistema sanitario campano e il suo personale in prima linea.In particolare l’obiettivo dell’iniziativa sarebbe donare inparte del valore complessivo degli ordini dei propri clienti all’ospedale, primo centro Covid ine struttura che, insieme al, ha dato impulso alla sperimentazione approvata dall'AIFA del tocilizumab, il farmaco utilizzato con buoni risultati per le complicazioni indotte dal nuovo Coronavirus.«Abbiamo pensato di devolvere la somma delderivato dagli ordini effettuati dai clienti dal mese di aprile fino al 31 luglio – spiega, titolare dell’azienda – in un momento di crisi un’azienda come la nostra, nata solo 2 anni fa, non vuole mollare ma piuttosto continuare a combattere per creare iniziative che diano il senso di comunità e investano nella ricerca». Gli aspetti formali delle donazioni non sono ancora stati definiti. L’azienda intende procedere con massima trasparenza nei confronti dei clienti e sta valutando di aprire un conto dedicato per chi vorrà aderire.