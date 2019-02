Giovedì 7 Febbraio 2019, 10:37

Notte di terrore e di scioccante follia a Pompei: un tabaccaio e la sua famiglia sono stati sequestrati in casa dai ladri che hanno svaligiato l'attività commerciale sotto l'abitazione. E ancora, due bar scassinati, derubati e danneggiati. Tutto in una notte. Soldi, sigarette e gratta e vinci, per più di centomila euro complessivi, è il bottino corposo dei tre furti.Secondo gli investigatori ci sono due modus operandi diversi e, di conseguenza, due bande di malviventi differenti. Una ha agito per ripulire la tabaccheria di via Plinio. L'altra ha messo a segno i colpi ai danni dei due bar, in via Roma e in piazza Vittorio Veneto. Magari si sono anche incrociati, e «salutati», tra un furto e l'altro, visto che uno dei bar e la tabaccheria distano poche centinaia di metri l'uno dall'altra.L'INCURSIONEIl furto alla tabaccheria è stato quello più preoccupante e che avrebbe potuto avere dei risvolti drammatici. I ladri sono riusciti a entrare nell'appartamento del tabaccaio da una finestra interna al giardino. Sono riusciti a trovare le chiavi di casa, al piano superiore, e dell'attività commerciale. Hanno chiuso in casa la famiglia - padre, madre e due figli - e in tutta tranquillità hanno ripulito la tabaccheria. Per fortuna il commerciante ha capito solo l'indomani l'incubo che ha vissuto.In contemporanea sono stati svaligiati i bar di via Roma e quello adiacente la stazione di Trenitalia. In questi ultimi due casi, invece, i ladri sono entrati forzando la porta d'ingresso principale dei locali. Si tratta, dunque, di almeno due bande differenti. Ci sono poche immagini in possesso degli investigatori utili a dare un volto e un nome alle due, forse, bande di malviventi. In tutti e tre i punti in cui si sono verificati i crimini non ci sono telecamere puntate in maniera diretta sulle attività commerciali.LE INDAGINII carabinieri che svolgono le indagini stanno cercando di ricostruire l'elemento temporale in cui sono avvenuti i tre crimini, affinché sia chiaro quali siano le automobili inquadrate dalle immagini di videosorveglianza dei minuti in cui si sono consumati i furti e il ben più grave sequestro di persona. Nel caso di via Vittorio Veneto c'è l'elemento certo dell'orario delle 4 del mattino. Intanto su Facebook è comparso il messaggio del titolare di uno dei bar svaligiati diretto agli autori del raid notturno: «Stasera resteremo chiusi. Non perché ci hanno derubato alle 4 di stamattina a locale chiuso, ma per l'angoscia che questo gesto ci ha provocato e mi piace pensare che tu stia leggendo in questo momento per poterti dire che hai portato via solo per oggi qualcosa che va al di là del materiale. Domani il Delirum riaprirà con il sorriso... quello che a te mancherà per un po'». Il post social è stato condiviso da centinaia di persone, chissà forse anche dagli stessi ladri, diventando virale.