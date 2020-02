Chiuso il megamarket dei dolci nel Napoletano: i prodotti erano conservati male

Il Comune di Marano, sulla scorta di un blitz dei carabinieri del Nas, ha disposto la chiusura di un'attività commerciale di via Corree di Sopra. Un market di grandi dimensioni adibito, in particolare, alla vendita di dolciumi. L'ufficio attività produttive dell'ente cittadino ha rilevato una serie di anomalie, tra cui l'ampliamento (non dichiarato e autorizzato) delle superfici di vendita e l'utilizzo di locali non dichiarati. Nella relazione del Nas inviata al Comune si fa riferimento anche ad alimenti non conservati in modo adeguato. Il gestore dell'attività, tra le più note del territorio, potrà ricorrere al Tribunale amministrativo regionale. © RIPRODUZIONE RISERVATA