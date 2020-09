Incidente sulla Domitiana, quattro feriti e carreggiata nord chiusa per un'ora

È stata chiusa per più di un'ora al traffico questa mattina la Strada Statale 7 Quater “Via Domitiana” in direzione nord verso Roma a causa di un incidente avvenuto all’altezza di Monterusciello. Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di rilievo del sinistro, nel quale sono rimasti coinvolti due veicoli, il traffico è stato temporaneamente indirizzato in uscita allo svincolo di Monterusciello Sud.

Sul posto sono intervenute le squadre dell'Anas e dei carabinieri per la gestione dell’emergenza e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile. Nell'incidente tra le due autovetture sono rimaste ferite quattro persone trasportate tutte all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Sul posto sono intervenuti come detto i carabinieri della Compagnia di Pozzuoli che hanno disposto la chiusura della carreggiata nord per effettuare i rilievi del caso. Le due autovetture sono state successivamente poste sotto sequestro dalle forze dell'ordine. La strada è stata, poi, successivamente riaperta al traffico.

Ultimo aggiornamento: 11:11

