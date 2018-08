Mercoledì 22 Agosto 2018, 20:21

ARZANO - La bomba d'acqua che si è abbattuta in provincia ha determinato danni e disagi anche in città. La copertura in ferro di un parcheggio in via Salvo D'acquisto a causa del forte vento è volata via planando su alcune auto in sosta. Chiusa per probabile caduta di alberi anche via Tavernola, snodo strategico per il collegamento con Casandrino e Melito. Danni anche alla scuola di via Salvemini e ad alcune abitazioni private. La situazione è monitorata da vicino dal vicesindaco Osvaldo Barba che garantisce che al momento è tutto sotto controllo.