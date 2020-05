Chiuso il bosco di Capodimonte, de Magistris a Bellenger: «Atto gravissimo, riaprire subito»

«La chiusura del Bosco di Capodimonte è un atto gravissimo. Un parco di 120 ettari, con spazi enormi, il più grande d’Italia. La mancanza di coraggio sta corrodendo il Paese. La chiusura del parco va contro le disposizioni a tutela della salute che auspicano l’aumento degli spazi pubblici in cui le persone si possono muovere. Chiedo al direttore Bellenger di riaprire immediatamente il Bosco di Capodimonte al fine di non procurare un danno alla salute per gli abitanti di Napoli». Entra a gamba tesa il sindaco di Napoli Luigi de Magistris nella polemica sulla chiusura voluta dal direttore Sylvain Bellenger. «Le infrazioni rilevate nei giorni scorsi sono state numerose e l'assenza di accordo con le parti sociali in ordine all'affiancamento della vigilanza ministeriale con personale di vigilanza privata all'interno Bosco, ma solo alle Porte di accesso, hanno portato a questo», ha spiegato Bellenger al Mattino.



