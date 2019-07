Ascensore chiuso per manutenzione, al rione Sanità cittadini lasciati a piedi

Lunedì 8 Luglio 2019, 15:01 - Ultimo aggiornamento: 08-07-2019 15:02

Ascensore Sanità chiuso per manutenzione: anziani a piedi e costretti a lunghe salite sotto il sole per raggiungere la parte alta del quartiere (corso Amedeo di Savoia, Materdei e Museo). Stamattina si sono svegliati con una spiacevole sorpresa gli abitanti del quartiere che, giunti sul ponte intitolato a Maddalena Cerasuolo, hanno trovato chiuse le porte dell’ascensore che collega il rione Stella con la Sanità.Uniche alternative la lunga e impervia discesa Sanità oppure corso Amedeo di Savoia, fino alle rampe di San Gennaro che, attraversando la discesa che costeggia l’omonimo ospedale, giunge infine in piazza Sanità, dove c’è l’impianto. Ma questa mattina fare a meno del fondamentale mezzo di trasporto per molti cittadini, specie anziani, è stata una dura prova da affrontare sotto l’afa. Per ore gli utenti sono rimasti davanti all’entrata chiusa al di sotto del ponte, dove l’Anm ha affisso un cartello di cartone con la scritta “chiuso per manutenzione”.«Ma quale manutenzione? - urla un’anziana donna - è già successo più volte la scorsa settimana e anche in quel caso hanno scritto che era chiuso per problemi di manutenzione, ma evidentemente manca il personale». Sollecitati gli uffici dell’azienda hanno confermato che si tratta di manutenzione per un guasto che, in questi giorni, si è verificato più volte e che è quindi necessario chiudere l’accesso al pubblico per ripristinarlo. Una motivazione che, purtroppo, non è bastata ai tanti anziani costretti a percorrere chilometri a piedi da una parte all’altra del quartiere.