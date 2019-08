Sert, l'epidemia di Ferragosto: «Medici tutti malati» e sportello chiuso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 18 Agosto 2019, 08:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Attività sospese al Sert: i cancelli dello sportello di via De Gasperi a Castellammare sono sbarrati in questi giorni per mancanza di medici. Sono tutti in ferie o in malattia, si sono sentiti rispondere i pazienti, per lo più tossicodipendenti e persone psicolabili inserite in un percorso riabilitativo, giunti a chiedere l'intervento dei carabinieri per provare a ottenere l'apertura del centro almeno qualche ora al giorno.