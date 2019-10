Napoli: alberi a rischio crollo, chiusa via Cannavino a Pianura

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 09:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Potrebbero essere insicuri gli alberi di via Comunale Cannavino che ieri – in attesa di controlli e verifiche – è stata chiusa al traffico pedonale e veicolare. Una strada da tempo al centro di polemiche e controversie, legate agli allagamenti ed alle discariche abusive che spesso vengono liberate dai bobcat degli operatori dell’Asia. Proprio uno di questi – durante le operazioni di ritiro di un grosso quantitativo di rifiuti – avrebbe rimosso una cospicua porzione di terreno alla base di un pino, rendendolo instabile. Per questo motivo, in via precauzionale, i Vigili del Fuoco hanno ritenuto necessario l’isolamento di quel tratto di strada sino al parere di un agronomo.«Siamo in attesa – afferma il presidente della commissione ambiente del Comune di Napoli Marco Gaudini – che gli esperti si pronuncino. Il verde della città va tutelato e tenuto sotto controllo per garantire la sicurezza dei cittadini. Noi vigileremo affinchè tutto sia fatto in tempi rapidi e nella maniera più corretta possibile».Intanto però, la chiusura della strada ha causato non pochi disagi ai cittadini della zona. Le recinzioni – nel tratto che termina su via Pianura-Marano – sono state sistemate poco dopo una curva che le “nasconde” alla vista degli automobilisti.«C’è già stato un incidente – afferma il consigliere della IX Municipalità Pasquale Strazzullo – e bisogna intervenire prima che ce ne siano altri. E’ necessario creare una segnaletica provvisoria che avvisi gli autisti ed i centauri dell’ostacolo che c’è dopo la curva. Le lamentele dei residenti sono già tante perché questa è una arteria principale e non può restare chiusa per troppo tempo. Speriamo che l’agronomo incaricato dal comune dia presto il suo parere e che tenga conto del verde di via Cannavino. Non siamo d’accordo con le potature e crediamo che vadano effettuate solo in casi di estrema necessità».