Giugliano, chiusura del convento dei monaci: il vescovo Spinillo replica ai fedeli

Interviene il vescovo di Aversa, monsignor Angelo Spinillo, nella vicenda relativa alla chiusura del convento dei monaci di Giugliano. La notizia del trasferimento dei frati e le proteste della cittadinanza hanno fatto scaturire l'intervento della diocesi di Aversa, che si dice «disponibile a continuare la finalità di vita ecclesiale e la dimensione caritatevole della struttura». Spinillo, in una lunga lettera, risponde alle associazioni che invocavano un ripensamento relativo alla chiusura della struttura di via San Francesco d'Assisi e a tutti i cittadini che hanno manifestato, a volte anche con toni molto duri. La decisione di chiudere è però dell'Ordine provinciale dei frati minori ed è stata giustificata dalla mancanza di vocazioni. «Ho provato amarezza e disagio nel sentire o leggere espressioni di alcune persone, che anche con linguaggio poco rispettoso della verità, attribuivano alla Diocesi, e addirittura personalmente a me, la volontà o la tentazione di voler acquisire il convento come un patrimonio da possedere, una realtà da dominare. La Diocesi ha il solo interesse di far vivere la comunità cristiana in qualsiasi luogo e situazione si possa trovare» scrive il vescovo.

Nei giorni più caldi della protesta furono affissi all'esterno del convento degli striscioni, che lasciavano intendere una partecipazione nella vicenda della diocesi, estranea alla decisione. Le associazioni chiedevano nella lettera inviata all'ordine francescano di affidare la struttura al Comune essendo certi che «saprà gestire al meglio uno spazio che deve rimanere nella disponibilità dell'intera cittadinanza, magari attraverso uno specifico comitato di gestione». Anche su questo c'è la replica di monsignor Spinillo: «Non mi sembra che altre simili strutture, di proprietà dell'ente pubblico comunale, siano tenute in vita e valorizzate nella forma che meriterebbero». Il sindaco Pirozzi aveva persino scritto al Papa. Intanto i tre frati che lo abitano dovrebbero lasciare il convento a fine mese e raggiungere le destinazioni assegnate dall'ordine provinciale. Al netto di formalità burocratiche, il convento dovrebbe dunque essere affidato alla diocesi che deciderà la sua destinazione.