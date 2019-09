CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 5 Settembre 2019, 23:00

Se ne parla ormai da giorni, qui in uno degli angoli più belli e conosciuti al mondo. Un brutto episodio di cronaca, il classico fattaccio estivo che rischia di colpire - almeno sulle prime - gli amanti dell’isola azzurra. Capri, metà agosto, blitz delle forze dell’ordine, un arresto. Finisce in manette un uomo (originario dello Sri Lanka), con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una giovane donna. Un’aggressione che si sarebbe consumata a pochi passi dalla famosa «piazzetta», in uno dei più noti e suggestivi punti di incontro a Capri. Approccio violento, un placcaggio dell’uomo nei confronti della ragazza che, solo grazie alla sua resistenza, è riuscita a mettere in fuga il bruto (va ricordato che basta il solo tentativo per far scattare l’accusa di violenza sessuale). Siamo in pieno agosto, è notte, l’uomo si sarebbe appostato sulle scale di via Acquaviva, quelle che conducono dalla piazzetta a Marina Grande, tragitto battuto fino all’alba dal via vai di ragazzini che passano da un localino all’altro. Brutta esperienza per una giovane caprese.