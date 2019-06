Gli agenti del Commissariato di Ischia hanno proceduto all’arresto di M.V. , 52enne napoletano, già noto alla Polizia, perché responsabile del reato di tentato omicidio. I poliziotti, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Battistessa, allertati dalla Centrale operativa, a causa di un presunto accoltellamento. Appena giunti sul posto, gli agenti hanno immediatamente soccorso la vittima ancora sanguinante chiamando immediatamente il 118 e contestualmente hanno notato il 52enne che tentava di occultare qualcosa dietro un portone sulla strada. A quel punto hanno inseguito e bloccato l’uomo. Successivamente hanno accertato che dietro il portone lo stesso aveva nascosto una cesoia da giardinaggio ancora sporca di sangue. Il 52enne, nonostante la presenza della Polizia, minacciava ancora verbalmente la vittima. I poliziotti, con non poca difficoltà , lo hanno arrestato e condotto presso la casa circondariale di Poggioreale.

Domenica 23 Giugno 2019, 12:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA