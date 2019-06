Domenica 9 Giugno 2019, 14:38

Napoli continua a essere la città dei crolli. Dopo la tragedia di ieri in via Duomo, nella quale un commerciante ha perso la vita a causa di un cornicione piombato giù, un nuovo caso inquietante si è verificato in via Cimarosa, nel cuore del Vomero, accanto alla Floridiana. Questa volta a venire giù è stato un albero ai limiti del marciapiede che, finendo in strada, ha rischiato di fare un'altra vittima. Un centauro - come raccontano i testimoni sul posto - è stato letteralmente sfiorato dal tronco che si è spezzato franando al suolo. Una squadra dei Vigili del Fuoco della sezione Vomero ha liberato la carreggiata mettendola in sicurezza.