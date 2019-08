CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 27 Agosto 2019, 23:02

Vacanze a Napoli rovinate per tre giovani turiste cilene che, punte dalle cimici in hotel, finiscono in ospedale. Ieri mattina, al Loreto Mare, gli infermieri del triage hanno accolto in pronto soccorso tre giovani ragazze di nazionalità cilena in soggiorno a Napoli in una struttura ricettiva di via Melisurgo. Ai sanitari hanno raccontato di essersi svegliate in preda ad un intenso prurito e di essersi poi accorte di avere macchie rosse e bolle diffuse per tutto il corpo. In due sono state refertate con codice giallo (a media gravità) per dermatite bollosa a petecchie rosse causata da sospetta puntura di insetto. Immediatamente è scattata la richieste di una consulenza dermatologica sia per mettere a punto la terapia più appropriata sia per capire l’origine della dermatite. Alla diagnosi si è arrivati anche grazie alla foto di un insetto trovato tra le lenzuola nell’alloggio delle tre turiste. In effetti a quanto pare il parassita immortalato è una cimice dei letti.