Confidando nel lavoro delle forze dell’ordine, sono certo che questo gesto non affievolirà la passione e l’impegno dei democratici nolani che incontrerò mercoledì pomeriggio, 18 luglio, nei locali devastati dall'incendio insieme agli altri componenti della segreteria metropolitana di Napoli

fa sapere il segretario del Pd metropolitano di Napoli, Massimo Costa.

Il segretario nazionale Maurizio Martina è intervenuto sulla vicenda: «Solidarietà al circolo del Pd di Nola. Gli atti intimidatori non ci fermeranno», ha scritto su Twitter l’ex ministro.

Domenica 15 Luglio 2018, 16:24 - Ultimo aggiornamento: 15-07-2018 17:07

«Ieri sera e’ stato appiccato un incendio al circolo del Pd di Nola. Ancora non si conoscono bene i particolari ma tutti gli elementi ci dicono che si tratta di un atto doloso. Fortunatamente nessun ferito. Vigliacchi, vigliacchi, vigliacchi. La sede la rimettiamo in piedi, e sappiano gli autori di questo schifo che non ci fanno paura. Vigliacchi». Così su Facebook Tommaso Ederoclite, presidente del Partito Democratico di Napoli.«I carabinieri hanno confermato che è stato un atto doloso. Mercoledì alle ore 18:30 tutta la federazione provinciale è mobilitata per portare la nostra solidarietà al circolo di Nola. Ci vediamo mercoledì presso la sede del circolo, non ci fate paura! Non ci fate paura!».