Questa mattina, ai Colli di Fontanelle, frazione di Sant'Agnello, ignoti hanno esposto un manichino impiccato sormontato da un cartello con la dicitura: «Sagristani questa è la fine che farai». Lo ha reso noto direttamente il sindaco del Comune della Costiera sorrentina.

«Se l’obiettivo era quello di screditarmi, non è riuscito – mette in chiaro il primo cittadino -. Ho ricevuto decine di telefonate di solidarietà, anzitutto dai residenti nella frazione dei Colli (a conferma che non è opera di chi vive in quella zona, dove da sempre mi sento a casa mia). Ne’ tantomeno di intimorirmi: ci vuole ben altro».

Piergiorgio Sagristani hanno avvertito dell'accaduto le forze dell’ordine che stanno verificando, anche attraverso l’uso della videosorveglianza, l’accaduto ed i profili di responsabilità che potrebbero emergere. «In ogni caso - spiega ancora il sindaco - constato che, forse, a qualcuno dà fastidio il mio attivismo politico in questa campagna elettorale e, magari, anche la mia leadership sul territorio negli ultimi 20 anni».