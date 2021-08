Giugliano, morto hair stylist Massimo D'Alterio: «Eri il numero uno»

Ancora un dramma a Giugliano, dove la scorsa notte un uomo di 51 anni è morto nella sua abitazione. Si tratta di Massimo D’Alterio (nella foto), noto hair stylist della città, proprietario del salone Masmì di Lago Patria. Il 51enne avrebbe accusato un malore, probabilmente un infarto, mentre si trovava a casa.

La sua attività era un punto di riferimento non solo per i cittadini di Giugliano, ma anche per i clienti dei territori limitrofi. Alla notizia della sua morte, sul web si stanno susseguendo messaggi di cordoglio da parte di quanti lo conoscevano e lo apprezzavano. «Eri il numero uno», scrivono decine di utenti Facebook.

Pochi giorni fa la città era stata scossa da un altro decesso improvviso: quello del giovane Giovanni Gaeta, studente universitario di 29 anni.