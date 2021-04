Choc a Qualiano: due giovani donne morte nel giro di 24 ore. Il cordoglio del sindaco

Due giovani donne morte nel giro di 24 ore. Qualiano piange la prematura scomparsa di Mina Avolio, 20 anni, e Lia Maisto, di 37 anni. Entrambe sono state sconfitte da un male incurabile e una rara malattia. La comunità è sotto choc. Le due ragazze erano molto note in città. Centinaia i messagi di cordoglio da parte degli amici e conoscenti delle due donne. Tra i tanti attestati anche quello del sindaco della città Raffaele De Leonardis: «Oggi è una giornata tragica per la città di Qualiano - scrive il primo cittadino - Due giovani cittadine, nel giro di poche ore, hanno lasciato questa terra unite da un tragico destino. Non è possibile descrivere il dolore ed il senso di impotenza davanti a queste tragiche notizie. Tutta l'amministrazione comunale si stringe attorno al dolore delle famiglie».

