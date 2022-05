Choc nella scuola media di Melito: 13enne accoltellato in classe da un compagno durante la lezione

Choc a Melito. Uno studente di terza media di 13 anni è stato ferito in classe nella tarda mattinata mentre era in corso la lezione, alla presenza dell'insegnante e dei compagni. Il ragazzino sarebbe stato colpito alla schiena con un'arma da taglio da un altro studente, forse per futili motivi. Soccorso e medicato, è stato poi condotto nell'ospedale Santobono dove sono stati applicati tre punti di sutura. La prognosi resta riservata ma non è in pericolo di vita. Sul grave episodio indagano i carabinieri della tenenza di Melito. Il raid è avvenuto alla Marino Guarano, l'istituto dove alcuni mesi fa una studentessa fu aggredita con calci e pugni nei bagni da un'altra ragazzina, che ammise alla vittima di aver sbagliato persona.

