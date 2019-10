Martedì 1 Ottobre 2019, 13:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri della Compagnia di Marano hanno fatto irruzione poco fa nel liceo scientifico Emilio Segrè di via Yasser Arafat. I militari dell'Arma, guidati dal maggiore Gabriele Lo Conte, hanno arrestato un uomo tra lo stupore generale e gli sguardi increduli di centinaia di studenti e del personale docente. L'uomo è un collaboratore scolastico, sottoposto di recente alla misura cautelare degli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia. Si era recato a scuola ugualmente violando le disposizioni imposte dal tribunale. I carabinieri, che si erano recati presso la sua abitazione per i controlli di rito, hanno esteso le ricerche anche alla scuola. Lì lo hanno fermato e condotto in caserma. Le lezioni proseguono regolarmente.