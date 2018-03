Ciao primo sole, tornano i temporali: in Campania nuova allerta piogge

Domenica 11 Marzo 2018, 12:47

Nuova allerta meteo per domani in molte zone della Campania per l'intensità di rovesci e temporali che potranno essere anche repentini ma forti: nell'avviso del centro funzionale sono infatti segnalati «Rovesci moderati e Temporali moderati». La Protezione civile della Campania ha diramato un avviso di criticità meteo di colore Giallo valevole dalle 8 del mattino e fino alle 18 sulle seguenti zone: 1 (Piana campana incluso il casertano, Napoli,Isole del Golfo, Area Vesuviana, 2 (Alto Volturno e Matese, 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sele e Alto Cilento), 8 (Basso Cilento). L'allerta è di carattere idrogeologico per gli effetti al suolo dei «fenomeni temporaleschi caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione». Fenomeni che potrebbero determinare allagamenti, occasionali fenomeni franosi, ruscellamenti superficiali, «danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento e fulminazioni».