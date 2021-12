Cibi scaduti dal 2018 nel supermarket, nei guai il titolare: denunciato 55enne napoletano

Cento chili di alimenti tra carni bianche e rosse, latticini e prodotti ortofrutticoli privi di tracciabilità. Alimenti che potevano costituire una seria minaccia alla sicurezza della filiera agroalimentare. In più, alcuni prodotti in vendita erano scaduti addirittura dal 2018. Formaggi, sott'oli, biscotti e dolciumi che erano nelle scaffalature del supermarket e nel banco-frigo sono stati sequestrati a Striano dai carabinieri e il titolare, un 55enne napoletano, è stato sanzionato per un importo complessivo di 4mila euro. Durante il controllo i militari hanno anche trovato in un locale retrostante l'attività due gabbie con all’interno due cardellini di dubbia provenienza,e pure gli uccellini sono stati sequestrati, e il 55enne è stato denunciato per detenzione illegale di fauna selvatica protetta.

