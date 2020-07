Cibo sprecato, un diario per sensibilizzare le famiglie di Napoli Est: premio ai Maestri di Strada

Sprecare meno alimenti, anzi non sprecare affatto. Una vera e propria sfida che riguarda le scelte e i comportamenti di ognuno di noi dall’acquisto alla conservazione, dalla preparazione fino al consumo di ogni tipo di cibo. È stato l’obiettivo di una delle attività messa in campo dalla onlus Maestri di Strada nel periodo della quarantena per l’emergenza coronavirus coinvolgendo numerosi adolescenti e adulti della periferia orientale di Napoli.



L’iniziativa, prevista nell’ambito della campagna nazionale ‘Spreco Zero’, si è svolta attraverso videochiamate individuali e incontri di gruppo a distanza. Famiglie e giovani dei quartieri Ponticelli, Barra e San Giovanni a Teduccio, infatti, sono stati coinvolti nelle attività proprio nel periodo più delicato della crisi sanitaria. Gli operatori di Maestri di Strada hanno invitato ciascun partecipante a creare un diario alimentare nel quale, partendo dalla spesa, era importante indicare gli alimenti consumati completamente o parzialmente, quelli conservati e quelli che invece finivano nella pattumiera. Dagli oltre venti diari alimentari costruiti su base settimanale è emerso l’impegno di molte persone per limitare lo spreco alimentare, un fenomeno ancora consistente e che conosce numeri impressionanti se visto su larga scala.



«Nelle famiglie non c'è una abitudine rispetto a questo tipo di ragionamento» spiega Antonella Saporito, vicepresidente di Maestri di Strada nonché psicologa. «É stato significativo riflettere sullo spreco proprio durante la quarantena per il significato che hanno acquisito durante questo periodo il cibo e la sua preparazione: prendersi cura della propria famiglia, cucinare per allontanare le preoccupazioni, creare momenti di condivisione e convivialità» sottolinea l'educatrice che specifica: «A volte è stato necessario sollecitare e supportare le famiglie nel compito e sostenerle attraverso il confronto per rompere l'iniziale imbarazzo nel mostrare le proprie abitudini alimentari o le proprie difficoltà economiche».



Grazie al lavoro di sensibilizzazione fatto in questi mesi l’impresa sociale Maestri di Strada, guidata dal maestro ed educatore Cesare Moreno, si è guadagnata il premio ‘Vivere a spreco zero’ che da anni mette in risalto le buone pratiche di sviluppo sostenibile e di prevenzione degli sprechi. Il premio speciale, nell’ambito dell’ottava edizione, riconosce, quindi, il valore della sfida virtuale di giovani e famiglie della periferia orientale di Napoli che ha acceso una riflessione utile a migliorare l’organizzazione della spesa ed evitare sprechi di cibo in casa, quindi partendo dal basso.



Vivere a spreco zero risulta sempre più difficile in un mondo che viaggia con le regole del consumismo sfrenato. Secondo l’ultimo rapporto annuale dell’osservatorio Waste Watcher nel 2020 gli italiani hanno sprecato meno cibo invertendo del 25% la tendenza rispetto all’anno precedente. Numeri che fanno ben sperare ma nella consapevolezza che la strada sia ancora lunga perché le famiglie continuano a sperperare mediamente 4,9 euro settimanali per uno totale annuo di circa 6,6 miliardi di euro, una cifra enorme. Lo spreco alimentare è una questione etica, sociale, economica e ambientale che si inserisce nella più grande battaglia per la sostenibilità.



Il progetto di sostenibilità e di educazione alimentare dell'impresa sociale Maestri di Strada - nel quale rientra anche l’impegno che la onlus porta avanti nella coltivazione biologica di orti urbani, sociali e scolastici - sarà premiato con una borse di studio erogata dall’artista Veronica Pivetti, la prof più nota e amata della tv italiana, ambasciatrice di buone pratiche 2020. La consegna di due premi speciali - uno alla onlus di Napoli Est, appunto, e l’altro alla maestra Francesca Sivieri di Prato - è avvenuta in occasione dell’incontro di presentazione del premio 'Vivere a spreco zero' 2020, promosso dalla campagna pubblica di sensibilizzazione Spreco Zero di Last Minute Market, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, insieme all’Anci - Associazione Nazionale dei Comuni italiani, con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri, associazione Sprecozero.net e del World Food Programme e con il sostegno generale di ENI e Federcasse - Emil Banca.



«Nell’annus horribilis per il mondo e soprattutto per le scuole, quella italiana in particolare costretta a una lunga chiusura in presenza, vogliamo ricordare che proprio dai banchi di scuola deve partire la rigenerazione culturale in tema di ambiente e sviluppo sostenibile. Ne sono convinti ben 7 italiani su 10 che chiedono l’educazione ambientale nelle scuole» spiega Andrea Segrè, fondatore della campagna spreco zero e presidente di Last Minute Market, nonché professore dell'Università di Bologna, presidente della fondazione F.I.CO e del centro agroalimentare di Bologna, che evidenzia: «Bene l’introduzione di trentatré ore di educazione civica nei programmi scolastici, per trattare anche lo sviluppo sostenibile: ancora manca però, totalmente, un focus dedicato all’educazione alimentare, da anni oggetto di richiesta da parte della nostra campagna, e da parte dei cittadini. Per questo da settembre 2020 partirà la nostra nuova iniziativa: sette ore da non sprecare, un’ora in più al mese per fare educazione alimentare in classe e formare cittadini capaci di rapportarsi al cibo e alla sua fruizione».



'Vivere a spreco zero' è un contest annuale rivolto ad enti pubblici, imprese, scuole e cittadini dedicato alle azioni e ai progetti innovativi potenzialmente replicabili, centrati sulla riduzione degli sprechi e sull’uso efficiente delle risorse. Per l’edizione 2020 ci si potrà candidare entro il 15 settembre 2020 inviando la propria proposta attraverso il sito web sprecozero.it. I cittadini possono anche twittare le loro buone pratiche utilizzando l’hashtag #sprecozero. Il premio è anche l’occasione per celebrare la prima giornata internazionale della consapevolezza sugli sprechi e le perdite alimentari indetta per il 29 settembre dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per sostenere un obiettivo portante dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. © RIPRODUZIONE RISERVATA