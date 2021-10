Cicciano, 3 lavoratori in nero in un cantiere edile: maxi multa e denuncia

Denuncia e maxi multa. E’ il risultato finale dei controlli dei carabinieri della stazione di Cicciano, agli ordini del comandante Ciro Sassone, sul lavoro sommerso delle varie attività della città. I militari, insieme al personale dell'ispettorato del lavoro dell’Asl Napoli 3 Sud, hanno scoperto che in un nuovo cantiere edile per la costruzione di un palazzo nella periferia di Cicciano, gestito da una ditta di Camposano, c’erano tre lavoratori non in regola con la normativa vigente. Per questo motivo al titolare della società è stata comminata una multa da 18mila euro e i lavori sono stati sospesi.