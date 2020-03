CICCIANO - Doppio colpo sventato da un... antifurto troppo rumoroso. Sarebbe questo il motivo per il quale una banda di ladri ha rinunciato a svaligiare un tabacchi e un negozio di abbigliamento nella notte in via Antonio De Luca all'angolo con corso Garibaldi nei pressi del Comune di Cicciano, in pieno centro cittadino. I malviventi, che hanno forzato le saracinesche dei due esercizi commerciali, sarebbero quattro. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Nola ottenuta con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza di uno dei due locali il quartetto era a bordo ed è scappato con una Bmw di colore scuro, I titolari, già questa mattina, hanno provveduto a riparare i danni procurati dall'azione criminale. I militari dell'Arma stanno anche cercando di capire se la banda ha tentato altri colpi in città e nei paesi confinanti. © RIPRODUZIONE RISERVATA