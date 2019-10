Cocaina tra i chewing gum: arrestato giovane spacciatore nel Napoletano

Mercoledì 23 Ottobre 2019, 10:05 - Ultimo aggiornamento: 23-10-2019 10:32

I carabinieri della Sezione Operativa di Nola hanno arrestato un 28enne incensurato di Cicciano per detenzione di stupefacente a fini di spaccio.Il 28enne è stato fermato dai militari in via Martiri del Terrorismo, in pieno centro cittadino. Era in auto e quando è stato perquisito i carabinieri gli hanno trovato addosso 13 dosi di cocaina nascoste in una confezione di gomme da masticare. Nelle sue tasche anche 135 euro in contante ritenuto provento di spaccio.Il giovane è stato tradotto al carcere di Poggioreale