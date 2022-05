Voragine a Cicciano, cede sede stradale sull'alveo Avella: tragedia sfiorata

Torna a piovere con una certa intensità e tornano i problemi. Nel primo pomeriggio di ieri tragedia sfiorata a Cicciano. Ha ceduto, per diversi metri, la sede stradale di via alveo Avella al confine con alcune abitazioni di via Aldo Moro. Paura e apprensione per i residenti che hanno temuto il peggio: sono arrivati in breve tempo i vigili del fuoco, la polizia locale, un architetto del Comune di Cicciano ed un tecnico della ditta che ha eseguito i lavori di rifacimento della sede stradale e della messa in opera degli impianti di illuminazione terminati circa 10 giorni fa. Nessuna persona è rimasta ferita (spavento a parte), mentre si sono registrati danni ingenti ai muri di sostegno e non solo.

Il geologo Armando Miele, proprietario del lotto di terreno interessato sul quale insiste la sua abitazione, dice: «Si è evitata una tragedia». Non è la prima volta che il professionista ciccianese denuncia la situazione dell'area, ma poco o niente è stato fatto: «Le mie parole al vento, anzi all'acqua».