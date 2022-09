Cicero, la piattaforma attiva al Pascale per pazienti dimessi dall'istituto tumori

Cicero è il nuovo progetto dell'istituto tumote Pascale di Napoli, presentato questa mattina nel convegno "La rete oncologica e la ricerca". Uno strumento che metterà direttamente in contatto con l'Asl il paziente dimesso dall’ospedale: senza più stress e lungaggini burocratiche, tutti i servizi sanitari di cui ha bisogno al momento del suo ritorno a casa verranno integrati. Per il cambio del picc, il catetere che viene introdotto in vena per chi deve sottoporsi a chemioterapia, nutrizione parentale, assistenza domiciliare di un infermiere: il tutto, in una unica attivazione, e la sua cartella clinica entrerà in un circuito in cui i primi protagonisti sono i medici di base e l’Asl.

Sulla piattaforma verranno registrati infatti i bisogni del paziente e i loro costi inoltrati in tempo reale alla Regione Campania. Cicero partirà in via sperimentale al Pascale e all’Asl Napoli 1. A regime sarà poi estesa rafforzando il legame tra salute e territorio. «Non è un caso che il convegno è stato organizzato nell’ambito della settimana della Scienza iniziata lunedì scorso in una carrellata di incontri, convegni nelle scuole, nel teatro San Carlo, nei laboratori del Crom di Mercogliano, sui campi di calcio, negli ambulatori dell’Ascalesi e che terminerà domani sera in una Notte europea in cui i giardini del più grande polo oncologico del Mezzogiorno apriranno alla città per unire la scienza al mondo della cultura e dello spettacolo» fa notare il direttore generale del Pascale, Attilio Bianchi.