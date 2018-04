Martedì 3 Aprile 2018, 15:23 - Ultimo aggiornamento: 03-04-2018 15:23

Non ce l’ha fatta Alessio Carola, 36 anni il ciclista investito una settimana fa lungo la circonvallazione esterna. L’uomo è morto all’ospedale di Giugliano dopo una settimana di agonia. Il decesso in sala di rianimazione dove l’uomo, padre di due figli, era ricoverato. La vittima originaria di Melito è stata investita a Villaricca mentre si trovava in bici. Sul caso stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Marano. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. Si indaga su più fronti.