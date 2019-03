Cieco e malato, a 72 anni deve andare in cella: no ai domiciliari per lo spazzacorrotti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 10 Marzo 2019, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 10-03-2019 08:01

È quasi cieco, ha 72 anni, soffre di encefalopatia erpetica, di diabete mellito e di un principio di Alzheimer, ma rischia il carcere. La porta di una cella di Poggioreale potrebbe aprirsi già nelle prossime ore per Giorgio Mancinelli, napoletano di San Giovanni a Teduccio. Ed ora sua moglie Sofia, con i tre figli (la più piccola risulta affetta peraltro da una grave disabilità) è disperata. È anche questo uno degli effetti dell'entrata in vigore della legge «spazzacorrotti».Storia tutta da raccontare, quella che ha portato ad un epilogo dal sapore agro che sa di sconfitta. Persino gli agenti della Polizia di Stato - i quali bussarono già per notificargli l'ordine di traduzione in carcere - intuirono che quell'anziano ormai ridotto quasi a un tronco, incapace di provvedere a se stesso e bisognoso di cure e assistenza costante, mai avrebbe potuto conciliare il suo stato fisico e mentale con il regime penitenziario. Era il 21 febbraio. Ma da allora le cose, semmai, sono peggiorate e lo spettro della galera si fa più concreto ogni minuto che passa. Vediamo perché.