Omicidio Vassallo, spunta un nuovo teste: carabiniere indagato

Domenica 1 Luglio 2018, 23:00 - Ultimo aggiornamento: 01-07-2018 23:00

C’è un testimone che si è fatto avanti, che ha chiesto di parlare con gli inquirenti della Procura di Salerno. E che ha fatto il suo nome: Lazzaro Cioffi, brigadiere di lungo corso della compagnia dei carabinieri di Castello di Cisterna, da due mesi agli arresti per aver favorito i narcos del Parco Verde. In cella per le indagini della Dda di Napoli, Cioffi è stato così raggiunto da un invito a comparire firmato dal pm di Salerno Leonardo Colamonici, con accuse da brivido: concorso in omicidio volontario con l’aggravante del metodo mafioso di Angelo Vassallo. Una possibile svolta investigativa sul delitto del sindaco pescatore, trucidato a pochi metri dalla propria abitazione, mentre rincasava la notte del cinque settembre del 2010. Per due volte - tra il 13 febbraio e il 7 giugno -, la Procura di Salerno ha acquisito informazioni top secret che rilanciano la pista di coinvolgimenti eccellenti sulla morte di Vassallo.