Napoli, cimici all'Istituto Caselli: «Programmato l’intervento con l’Asl in tutto il quartiere»

Martedì 9 Ottobre 2018, 13:08

Cimici all’Istituto Caselli a Capodimonte. L’allarme però si estende anche al Museo di Capodimeonte e ad altre zone limitrofe della zona bassa dei Coll Aminei. La Municipalità, allertata, ha programmato nelle prossime ore una disinfestazione.«In via sperimentale – dice il Consigliere Gennaro Acampora della Terza Municipalità - si proverà ad intervenire sulle strade pubbliche. Nel Corso della notte un primo intervento in Via Via Ponti Rossi, Via Capodimonte, Via Santa Maria ai Monti, Via Tommaso Traetta. Un secondo intervento sarà effettuato in al Rione Lieti, Via Miano, Via Nuova San Rocco». La Municipalità comunica che «serviranno altri interventi per debellare il fenomeno» e tranquillizza i cittadini più preoccupati: «All'interno dei Condomini l'Asl non potrà ne entrare per spruzzare veleni».Gli addetti dell’Asl rassicurano i cittadini confermando «che questi insetti sono innocui e nel periodo autunnale sia frequente che alcune di queste specie si avvicinino alle abitazioni per cercare un rifugio adatto allo svernamento, e con loro molti altri generi di insetti».