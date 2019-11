Cimiteri, a Napoli il 2 novembre dell'illegalità: fiori senza scontrino e lavoro nero

Vendita di fiori davanti ai cimiteri senza rilascio delle ricevute fiscali nel 57% dei casi: è quanto ha scoperto la Guardia di Finanza nel corso di controlli messi in atto, in occasione della commemorazione del defunti lo scorso 2 novembre, a Napoli e in provincia come a Portici, Casoria, Arzano, Casavatore e le isole di Ischia e Capri.

In particolare, i militari del I Gruppo Napoli - 1ø Nucleo Operativo Metropolitano, della Compagnia di Portici e delle Tenenze di Ischia e Capri hanno riscontrato che ilcontrollati non ha rilasciato il documento fiscale e che nel corso di 22 accessi ispettivi sono stati scoperti. Scattate sanzioni e sequestrati circamessi in vendita da parte di commercianti abusivi.